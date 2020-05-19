Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma süreleriyle ilgili açıklama yaptı. Bu iki grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamıyor. Belli saat ve izinler dışında sokağa çıkanlar ceza alıyor. 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasakları bitiyor mu?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu doğrultuda, gerek aileler gerekse çocuklar ve gençler tarafından "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı beklenirken '20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasağı kalkacak mı?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor



(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.