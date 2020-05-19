Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı.



Bakan Berat Albayrak, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz." dedi.

Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik.



Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz. 👊#19Mayıs1919 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/oceCWZpJoh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020