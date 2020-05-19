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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!

’tan 19 Mayıs mesajı!

, “Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. ’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!

19.05.2020, 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,12:32

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Bakan Berat Albayrak, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz." dedi.

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