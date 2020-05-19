İntikam yetmedi darp da ettirdi

CHP'li belediye, kıyı şeridindeki 11 beach clubtan 10'unu adeta talan etti. İşletmelerden birinin CHP'li olduğu için yıkılmaması ise işletme sahiplerini çileden çıkardı. Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener'in yıkım esnasında 'bizden olmayanı asla affetmeyin' sözleri de intikam yıkımındaki CHP zihniyetini gözler önüne serdi. Yıkım esnasında eşyalarını kurtarmak isteyen işletme sahipleri zabıta ekipleri tarafından acımasızca darp edildiler.

BİZE BEDEL ÖDETTİLER

Kendilerine yerel seçimde CHP'ye destek vermedikleri için bedel ödetildiğini söyleyen işletmeci Şener Bilir, "Biz bu yerleri Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladık. Bu yerler için de tüm kayıtları yaptırdık. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden de yapı kayıt belgesini 29/10/2018 tarihinde aldık. İşlemlerimiz yasal. Didim Belediyesi, bizden emlak vergisi aldı. Burası yasal değilse nasıl vergi aldılar? Bunlara rağmen CHP'li Didim Belediyesi Fevzi Paşa Mahallesi 3180 ada 4 parsel üzerinde bulunan 11 işletmeden 10'unu yıktı. Belediyenin 13/03/2020 tarihinde bize yaptığı tebligatta, kıyı şeridinde kalan yapıların yıkılacağı belirtilmişti. Ancak belediye iskelelerimizi bile yıktı" dedi.

Yıkım sırasında eşyalarını almak için içeri girmek isteyen Şener Bilir, zabıta ekipleri tarafından darp edildi

YIKIM DEĞİL SAVAŞ

Belediye ekiplerince darp edilen Bilir, "İşletmemde-ki eşyalarımı almak isterken zabıta ekiplerince darp edildim. Kolumdan ve gözümden yaralandım. Acımasızca bir tavırla bize saldırdılar. Yıkıma değil, savaşa gelmiş gibiydi-ler. Darp raporu aldım. Hem beni darp ettikleri, hem de yıkım yasal olmadığı için şikayetçi oldum" diye konuştu.





BELEDİYE USULSÜZ BİR İŞLEM BAŞLATTI

İskelesi yıkılan işletmecilerden Mehmet Tuğrul Bilikser, "Önceki yıllarda yaşadığımız benzer yıkım işlerinin ardından yeniden iskelelerimizi inşa ettik. Bu süreçte çıkarılan İmar Barışı'na müracaatta bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müracaatımız onaylandı. Parasını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık. Belgelerin kopyasını belediyeye vererek elektrik ve suyumuzu açtırdık. Belediye usulsüz şekilde yıkım kararı aldı. Yıkımı bize bildirmeden yapı kayıt belgeleri olan iskelelerimizi yıkıp yerle bir ettiler. Eşyalarımız enkaz altında kaldı. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Yıkımın kendilerinden habersiz bir şekilde ve usulsüz yapıldığını söyleyen işletme sahipleri Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı protesto etti.

NADİR UYSAL

Şaibeli yıkım