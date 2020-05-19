Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu; 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 151 bin 615, can kaybı 4 bin 199 oldu.
"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.
Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
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