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bugün toplanıyor! Herkesin gözü çıkacak kararlarda

Son dakika haberine göre bugün toplanıyor. , Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Herkesin gözü çıkacak kararlarda

20.05.2020, 08:57

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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