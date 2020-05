Gaziemir esnafı korona tedbirleri ile hizmete hazır

Vatandaşlara seslenen Beyen, "Bayram ihtiyaçlarınızı AVM'ler yerine her türlü önlemi alan, arkadaşlarınız olan esnaf sanatkarlardan yapın" dedi. Esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken Beyen, "Etimizi, tavuğumuzu kasabımızdan, sebze meyvemizi manavdan, sütümüzü peynirimizi şarküteriden alalım. Onlara destek verelim. AVM'ler yerine paramızı küçük esnafa harcayalım, Gaziemir'in parası Gaziemir' de kalsın, paramızın bereketinin ilçemize hayrı dokunsun" diye konuştu.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE

Toplum sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarına değinen Başkan Beyen, "Yaşadığımız bu süreçte de her zaman olduğu gibi daima esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oluyoruz. Üyelerimizi tek tek ziyaret ederek onların talep ve sıkıntılarını ilk elden öğreniyoruz. Tüketicilerin de üyelerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Halkımız her türlü önlemi alan üyelerimizden gönül rahatlığı içinde alışverişlerini yapabilir" dedi.





SAĞLIK KİTİ DAĞITTILAR

11 Mayıs'ta çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına sağlık kiti dağıtan oda başkanı Süleyman Beyen ile başkan yardımcısı Adem Balkaya, normalleşme sürecinde her meslek koluna destek vereceklerini açıkladı. Berber ve kuaförlere, maske, eldiven ile tek kullanımlık önlüklerden oluşan hijyen kitlerini dağıtan oda yöneticileri şunları söyledi: "Korona virüs ile mücadelemiz sürecek. Normalleşme sürecinde şartlara göre çalışmaya başlayacak diğer meslek kollarındaki üyelerimize de destek vereceğiz. Esnaf sanatkarlar toplumun içinde yaşayan, halkın önemli parçasını oluşturan insanlardır. Dolayısıyla üyelerimiz için halkın sağlığı önceliklidir. Bizim için tüketiciler her şeyden önce dostlarımız, akrabalarımız, tanıdıklarımızdır. Titizlikle hijyene dikkat ederek hizmet vermeye devam edeceğiz."