‘Güçlü Türkiye’nin mimarı sizsiniz’

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde gençlere hitap etti. Bu yıl korona virüs nedeniyle milli ve dini bayramların coşkusunun yeterince yaşanamadığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

TÜRKİYE BÜYÜYOR, GÜÇLENİYOR

Siz gençlerin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin diriliş cehdidir. Köklerimizle irtibatı ne kadar güçlü tutarsak o kadar güçlü oluruz. Sevgili gençler Türkiye büyüyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolda engellere ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. 18 senedir nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da sizler için hizmete açacağız.

SOKAK TERÖRÜNE GEÇİT YOK

Milletle bağını koparmışlar yapılan yardıma bile tahammül edemiyor. İnsanımızın inancına hakaret ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Bölücü örgüte boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız.



ERDOĞAN'DAN İL BAŞKANLARI İLE İKİNCİ VİDEO KONFERANS

Başkan Erdoğan, KOVID- 19 sürecinde il başkanları ile ikinci kez toplantı yapacak. Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda Erdoğan, hem illerdeki son durumu birinci ağızdan dinleyecek hem de ertelenen kongreler masaya yatırılacak. Toplantıda AK Parti'nin normalleşme sürecinde kongrelerin nasıl yapılacağı da netlik kazanacak.

EDA IŞIK

Başkan Erdoğan video konferans ile gençlerle buluştu