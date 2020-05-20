Kredi ötelemede ek ücrete geçit yok

Hükümet, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye aldığı kredi ve kredi kartı borcu ötelemelerinde ek ücret alınmasına geçit vermiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu konuyu Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği'ne bildirdik" dedi. Pekcan, kredi ve kredi kartı borcu öteleme uygulamalarına ilişkin gelen şikayetlere yönelik soruları yanıtladı. Bakan Pekcan 20 Şubat'ta yapılan düzenlemeyle tüketicilerden alınacak faiz dışı ücretleri belirleme yetkisinin Merkez Bankası'na verildiğini anımsattı.

AÇIK YAZI İLE İLETİLDİ

Pekcan, istikrar paketi kapsamında kredi borçlarının 3 aya kadar ötelenmesi işlemlerinde mevcut faiz oranı haricinde tüketicilerden ek ücret istenemeyeceğinin açık olduğunu söyledi. Pekcan, konunun Bakanlığın açık yazısı ile ilgili kurumlara da bildirildiğini ifade etti. Bakanlığa şu ana kadar 3 adet tüketici başvurusunun geldiğini ifade eden Pekcan, "Bu başvurulardan 2 adedi için tüketicilerden detaylı bilgi ve belge talep edildi, 1 adet başvuru ise ilgili bankaya iletilmesi neticesinde çözüldü" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, yapılandırma ve öteleme taleplerinde haksız uygulamalara göz açtırmıyor. Bu kapsamda geçen hafta 15 bankaya yaklaşık 20 milyon lira para cezası kesilmişti.

HAZAL ATEŞ