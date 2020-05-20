  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

ülkesi Şili'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

20.05.2020, 11:59

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Ülkenin başkenti Santiago'daki Uluslararası Arturo Merino Benitez Havaalanı'ndan 8 Türk'ü taşıyan Neosair'e ait uçak, İtalya'ya gitmek üzere yerel saat ile 16.00'da havalandı.

Vatandaşların, İtalya'ya vardıklarında Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçakla yurda dönmeleri sağlanacak.

Mayıs ayının başında Arjantin'den yapılan tahliye uçuşuyla ülkede kalan 33 Türk vatandaşı yurda getirilmişti.

Türk Hava Yolları 87 yaşında! Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları 87 yaşında! Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA