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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mesajı!

Başkan Erdoğan'dan ve mesajı!

Başkan hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız ve , bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mesajı!

21.05.2020, 22:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı

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