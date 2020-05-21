Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.



Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. pic.twitter.com/3tHnbSS0yC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı