Başkan Erdoğan'dan Çerkes sürgünüyle ilgili paylaşım

Başkan Erdoğan: ''Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/FmQWWXGE0n — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020