İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı bildirildi.
Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 21, 2020
1️⃣0️⃣.1️⃣1️⃣1️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
1️⃣.1️⃣0️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
5️⃣1️⃣0️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/lz2yi7dTYx
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1.105 şüpheli tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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