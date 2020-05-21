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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1.105 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sosyal medyada son 65 günde, ; 10 bin 111 hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1.105 şüpheli tespit edildi

21.05.2020, 19:44

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı bildirildi.

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