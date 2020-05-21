Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından kreş ve anaokulları da faaliyetlerini durdurmuştu. Bu kapsamda binlerce veli ve çocukü kreşlerin ne zaman açılacağını merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla hakkında bilgi verdi. Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Kreşlerin açılış tarihi belli oldu mu? Kreşler bayramdan sonra mı açılacak? İşte detaylar...

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, kreşler ve bakım evlerinin 15 Haziran'da faaliyete geçeceğini açıkladı.

OKULLAR EYLÜL'DE Mİ AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır" dedi.

BAYRAMDA 81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."