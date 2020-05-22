Başkan Erdoğan'dan kritik telefon diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
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