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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon diplomasisi

Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü. Erdoğan-Salih görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı. Başkan Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan'dan kritik telefon diplomasisi

22.05.2020, 20:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,21:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

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