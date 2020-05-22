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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon diplomasisi

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü. Erdoğan-Salih görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı. Başkan Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

22.05.2020, 20:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,21:12











