İçişleri Bakanlığı açıkladı! Seyahat izin belgeleri valiliklerden alınmıyor

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden saat 12.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri 190 bin 679 vatandaşın seyahat izni başvurusunun onaylandığını, başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izin belgesinin e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden verildiği hatırlatılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgelerinin kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmediği vurgulandı. Açıklamada e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden saat 12.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri için onaylanan başvurunun 190 bin 679 olduğu, başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğu kaydedildi.Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan kaymakamlıklar ve valilikler önünde "yığılma var" şeklindeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, "Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya bilgi/danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönderilmiştir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dün itibarıyla seyahat izin belgelerini e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir" denildi.

AA

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