Ramazan Bayramı'nda diğer yıllardan farklı olarak, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kısıtlama bu defa sadece, büyükşehirler de değil 81 ilde yapılacak. Bu kapsamda marketlerin açık olup olamayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı? Hangi market kaça kadar açık? Bayramda manavlar açık mı? Kabir ziyaretleri serbest mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

A101, BİM, ŞOK, Migros 4 gün kapalı mı olacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 22-23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Marketlerin ise ne zaman açık zaman kapalı olacağı ve hangi saatler arasında açık olacak duyuruldu. İşte detaylar... Şok ve A101 marketler henüz bir açıklama yapmadılar . Ancak önümüzdeki saatlerde iki marketten de sokağa çıkma kısıtlaması günleri kararı gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Şok ile A101 marketlerin de Bim gibi bugün 23.00 'a kadar açık kalması ve yarın 10-17 saatleri arası hizmet vermesi bekleniyor. Ayrıca genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

BİM MARKET

Bim'den "Müşterilerimizin dikkatine." notuyla yapılan paylaşımda market açılış kapanış ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde mesai saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

ŞOK VE A101

Şok ve A101 marketler henüz bir açıklama yapmadılar . Ancak önümüzdeki saatlerde iki marketten de sokağa çıkma kısıtlaması günleri kararı gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Şok ile A101 marketlerin de Bim gibi bugün 23.00 'a kadar açık kalması ve yarın 10-17 saatleri arası hizmet vermesi bekleniyor.

BAKKAL, KASAP, FIRIN AÇIK MI?

Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

PAZARTESİ VE SALI NERELER AÇIK OLACAK?

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.

KABİR ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?

Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak. Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır. Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar 3.600 TL para cezasına çarptırılacak.

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