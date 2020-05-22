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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Son dakika: 'dan mesajı

Son dakika... sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan ’i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

22.05.2020, 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,22:29

Başkan Erdoğan mesajında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"26 YIL ÖNCE"

Başkan Erdoğan Haliç'i örnek göstererek, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." dedi.

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