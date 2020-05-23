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Kaşıkçı ailesi katilleri affetti

'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci 'nın oğlu , Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yayınladı.

Kaşıkçı ailesi katilleri affetti
Giriş Tarihi: 23.5.2020

AYETE DE YER VERDİ
Babaları Cemal Kaşıkçı'nın katillerini bağışladıklarını belirten Salah, Allah'ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savundu. Salah, "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez" mealindeki Şura Suresi'nden bir ayete yer verdi. Suud yargısı, olayla ilgili geçtiğimiz yıl 5 kişi hakkında idam kararı verirken, 3 kişiye de hapse mahkum etmişti. Cinayetin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Salah Kaşıkçı, "Adalet yerini buldu, mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.



FOTOĞRAFI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Daha önceden yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün siyasallaşmasını istemediğini vurgulayan Salah Kaşıkçı, Kral Selman bin Abdulaziz'in kendisine başsağlığı dilerken çekilen endişeli görüntüsüyle medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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