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Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Haziran 2020 celp ve sevk dönemine ait duyurular yayınlandı

açıkladı! Haziran 2020 celp ve sevk dönemine ait duyurular yayınlandı

'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak / aday adayları ve erbaş/erler ile hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Haziran 2020 celp ve sevk dönemine ait duyurular yayınlandı

23.05.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,13:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır."

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