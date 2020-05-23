Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede dikkat çeken rakamları açıkladı!

Türkiye'de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgın ile mücadele de oldukça önemli aşamalar kaydedilirken, vaka sayısındaki artış son derece yavaşlatılmış, entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısında da azalmalar devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından yapılan açıklamaları merak ile bekliyor. Bakan Koca, Türkiye ile ilgili vaka sayısı son durumu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 23 Mayıs Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 32 kişinin öldüğünü, 1491 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.







İşte 23 Mayıs Cumartesi vaka sayısı ve son durum:

Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020