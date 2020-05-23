Yine aynı isimler

Diyarbakır'daki terör operasyonunda isimleri daha önce birçok provokatif eylemde geçen DBP eş başkanları ve HDP eski milletvekili dahil 18 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, DBP ile örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması, örgüt cenazesi ve taziyesi ile PKK'ya yönelik operasyonları protesto, açlık grevi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecriti protesto eylemlerine katılanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

ADRESLERE BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü'nce adreslerine düzenlenen operasyonda aralarında eski DBP eş genel başkanları Arslan ve Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ata'nın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aramalarda cep telefonları, tabletler, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar, SIM kart, hard disk, flash bellek, dizüstü bilgisayar, örgütsel içerikli tablo, hafıza kartı, CD, örgütsel içerikli kartpostal, örgütsel doküman ve video kasetler ele geçirildi.

Gülcihan Şimşek daha önce de, PKK'lı teröristin cenazesini belediyenin resmi plakalı aracı ile taşıtmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan ifade vermişti.