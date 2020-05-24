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Başkan Erdoğan gençlere şiirle seslendi

Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından ve AK Parti Genel Başkanı 'ın şiir okuduğu bir klip paylaştı. Erdoğan, "Serilsin gönüller döşek misali, patlasın sevgiler fişek misali, hakikat durmadan şimşek misali çaksın, olsun bayramlarımız." dedi.

Başkan Erdoğan gençlere şiirle seslendi

24.05.2020, 20:37

AK Parti Gençlik Kollarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla özledik. Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bir nebze de olsa gidermek istedik. Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan, paylaşılan klipte şu dizeleri okudu:

"Alemi İslam'a su gibi aksın, bayram olsun bayramlarınız. Evleriniz cennet kokusu gibi koksun, bayram olsun bayramlarımız. Zindan medresedir, gam yayla size. Farkı yok bin yılın bir ayla size. Melekler yukarıdan gıptayla size baksın, bayram olsun bayramlarımız. Serilsin gönüller döşek misali, patlasın sevgiler fişek misali, hakikat durmadan şimşek misali çaksın, bayram olsun bayramlarımız."

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