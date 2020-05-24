Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." mesajını paylaştı.
Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle…— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 24, 2020
Ramazan Bayramınız mübarek olsun. pic.twitter.com/74KtTQVvdp
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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