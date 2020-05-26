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hayatını kaybetti! 'ın kritik isimlerindendi

'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral hayatını kaybetti. döneminde Genelkurmay Başkanı olan Karadayı'nın Ramazan Bayramı'nın ilk günü hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! 28 Şubat'ın kritik isimlerindendi

26.05.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,15:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı, 28 Şubat döneminde Genelkurmay Başkanı görevinde olan ve ardından açılan davada yargılanan emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat'ın kilit isimlerinden dönemin (22'nci) Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

28 ŞUBAT'IN KİLİT İSMİ

1932 Çankırı doğumlu olan İsmail Hakkı Karadayı 30 ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış. 28 Şubat'ta postmodern darbe olarak adlandırılan sürecin kilit isimlerinin başında geliyordu...

SON DAKİKA 28 ŞUBAT'IN GENELKURMAY BAŞKANI KARADAYI ÖLDÜ

Karadayı 1994'te Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. 28 Şubat post-modern darbesi olduktan sonra Karadayı'nın dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le işbirliği yaparak, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in planladığı iddia edilen askeri darbeyi engellediği iddia edilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Türk tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin failleri 2013 yılında yargı karşısına çıkarılmıştı. 5 yıl süren yargılama sonucunda dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile kuvvet komutanlarının da bulunduğu sanıklar müebbet hapisle cezalandırıldı

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