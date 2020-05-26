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açıkladı! 'ın kuzeyinde 4 terörist

'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörist hava harekatıyla . tarafından yapılan açıklamada,"En terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" vurgusu yapıldı.

MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

26.05.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,10:09

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Düzenlenen hava harekâtıyla 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

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