Haberler Gündem MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" vurgusu yapıldı.

26.05.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,10:09











