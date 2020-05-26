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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Son dakika... , "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. edilen başarı, . hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

26.05.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,20:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından verileri açıklayan Bakan Koca, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." dedi.

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