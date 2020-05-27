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Haberler Gündem Bakan Varank: Binin üzerinde solunum cihazı ihracatı gerçekleştirdik

: Binin üzerinde ihracatı gerçekleştirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün itibarıyla binin üzerinde solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız" bilgisini paylaştı.

Bakan Varank: Binin üzerinde solunum cihazı ihracatı gerçekleştirdik

27.05.2020, 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,10:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi" dedi.

SOLUNUM CİHAZI İHRACATINDA SON DURUM
Bakan Varank, "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız." bilgisini paylaştı.

Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." dedi.

AA

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