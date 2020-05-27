Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi" dedi.
SOLUNUM CİHAZI İHRACATINDA SON DURUM
Bakan Varank, "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız." bilgisini paylaştı.
Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." dedi.
AA
Bakan Varank: Binin üzerinde solunum cihazı ihracatı gerçekleştirdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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