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Haberler Gündem İdlib'de kalleş saldırı! M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

'de kalleş saldırı! kara yolunda konvoyunun geçişi sırasında patlama

'nin kentinden bir son dakika patlama haberi geldi. İdlib’deki kara yolunda konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. yaralananların olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İdlib'de kalleş saldırı! M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

27.05.2020, 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,17:07

İdlib'deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İdlib'deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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