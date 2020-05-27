Haberler Gündem İdlib'de kalleş saldırı! M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

İdlib'de kalleş saldırı! M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

Suriye'nin İdlib kentinden bir son dakika patlama haberi geldi. İdlib’deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananların olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

27.05.2020, 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,17:07