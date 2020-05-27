İdlib'deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
İdlib'deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İdlib'de kalleş saldırı! M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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