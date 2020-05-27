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Haberler Gündem Koca Yusuf bu kez Çad’a yardım götürdü

bu kez Çad’a yardım götürdü

tarafından Başkan 'ın talimatıyla Çad için sağlık malzemesi hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi.

Koca Yusuf bu kez Çad’a yardım götürdü
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Üzerinde Türkiye ve Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu yer aldı.

İÇİNDE AMBULANS DA VAR
Çad'a ayrıca teslim edilmek üzere ambulans aracı da konuldu. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Türkiye, daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali ve ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye sağlık yardım malzemesi göndermişti.


MEVLANA'LI YARDIM ELİ
Türkiye, Çad'a sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi. Malzemelerin üzerinde her zamanki gibi Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı.

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