Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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