Son dakika: Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırmışlardı! Bir suç duyurusu daha

Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Erdoğan'ın, kendisine hakaret eden CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in suç duyurusunun ardından Volkan Gürboğa'nın, Twitter hesabını kapattığı öğrenildi.

İNAL: TERBIYESIZ VOLKAN GÜRBOĞA… ŞİKAYET EDİLİNCE HESABINI KAPATTI"

Avukat Mustafa Doğan İnal, "CHP Karabağlar Eski Gençlik Kolları Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu üyesi olan bu terbiyesiz Volkan Gürboğa... Bu da şikayet edilince hesabını kapattı. Kurtulabilecek mi? Hayır... Bu İzmir CHP'den 5. şikayet #Ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A KÜFÜR VE HAKARET EDEN 4 CHP'LİYE SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 4 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu