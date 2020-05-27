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Haberler Gündem Son dakika: MSÜ tercih tarihi belli oldu!

Son dakika: tarihi belli oldu!

Son dakika haberi...Binlerce öğrencinin merakla beklediği 'nin tercih tarihleri belli oldu. tarihlerini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: MSÜ tercih tarihi belli oldu!

27.05.2020, 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,13:04

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlem tarihleri belli oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 01-26 Haziran arasında yapılacağı duyuruldu.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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