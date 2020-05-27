Son dakika: MSÜ tercih tarihi belli oldu!

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlem tarihleri belli oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 01-26 Haziran arasında yapılacağı duyuruldu.
Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresi üzerinden yapılacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/p1GBQQkwHE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
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