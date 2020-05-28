Tüm dünyada ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu tedbirlerin başında hastalıktan en fazla etkilenen 65 yaş üstü ile taşıyıcı oranı yüksek olan 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Uzun süre evde kalan bu iki grup, vakaların kontrol altına alınmaya başlamasıyla bazı esneklikler dahilinde dışarı çıktı. Peki, 15 - 20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 15 - 20 yaş arasının sokağa çıkma izni kaç saat? işte detaylar...

15 - 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



0-14 yaş grubu bugün (27 Mayıs Çarşamba) saat 11.00 – 15.00 aralığında sokağa çıkabilecek. Çocukların maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekecek.



15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?



Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.