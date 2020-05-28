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Bakan 'tan "uzaktan eğitim" ricası

Milliİ Eğitim Bakanı , velilerden, 'çocuklar sıkıldı' diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ricası

28.05.2020, 11:38

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu.

''9 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz''
Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki" ifadesini kullandı.

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