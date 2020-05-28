Haberler Gündem MSB: İdlib'de 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini açıkladı.

28.05.2020, 14:43