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Haberler Gündem MSB: İdlib'de 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

: 'de 13. Türk-Rus icra edildi

Milli (), Türk ve Rus askerlerinin 'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus icra ettiğini açıkladı.

MSB: İdlib'de 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

28.05.2020, 14:43

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

Paylaşımda, devriyenin fotoğraflarına da yer verildi.

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