Haberler Gündem Son dakika: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Başkan Erdoğan Azerice kutladı!

Son dakika: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Başkan Erdoğan Azerice kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayınladığı bir mesaj ile kutladı.

28.05.2020, 16:34