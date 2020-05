Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"IRKÇI FAŞİZAN YAKLAŞIM"

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur.

I believe that the perpetrators of this inhumane act shall receive the punishment they deserve. We will be monitoring the issue. I remember with respect George Floyd and extend my condolences to his family and loved ones.

2-Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır.

HADİSİ HATIRLATTI

3-Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

We will continue to fight to protect the rights of all of humanity without any discrimination based on race, color, religion, language or faith in line with our Prophet's principle, "A white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white."