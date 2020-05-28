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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'deki polis şiddetine tepki

Başkan , 'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki

29.05.2020, 01:14 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,01:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"IRKÇI FAŞİZAN YAKLAŞIM"

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur.

2-Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır.

HADİSİ HATIRLATTI

3-Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.



4- Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hakettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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