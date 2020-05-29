  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ABD irtibatlı FETÖ’cü gözaltına alındı

irtibatlı ’cü gözaltına alındı

’nün sözde TSK Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında verilen talimat gereği İzmir Tem Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

ABD irtibatlı FETÖ’cü gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.5.2020

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda halihazırda Ege Ordu Komutanlığı makamı Emir Subaylığı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı Fevzi Özdemir, İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subaylığı görevini yürüten Binbaşı Öztürk'ün, ABD'ye kaçan mahrem imam L.Ç. ile halen irtibatta olduğunun kesinlik kazandığı öğrenildi.

2016'YA KADAR GÖRÜŞMÜŞ
Özel bir ekip tarafından sorguya alınan Fevzi Öztürk'ün, ABD'ye kaçan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki imamlardan L.Ç. ile sık sık ankesörlü telefondan görüştüğü ve irtibat içinde olduğu ortaya çıktı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen binbaşının sorgulanması için ek gözaltı süresinin alınabileceği ve yeni gözaltılar da olabileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceği aktarıldı.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD irtibatlı FETÖ’cü gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA