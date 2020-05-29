ABD irtibatlı FETÖ’cü gözaltına alındı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda halihazırda Ege Ordu Komutanlığı makamı Emir Subaylığı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı Fevzi Özdemir, İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subaylığı görevini yürüten Binbaşı Öztürk'ün, ABD'ye kaçan mahrem imam L.Ç. ile halen irtibatta olduğunun kesinlik kazandığı öğrenildi.

2016'YA KADAR GÖRÜŞMÜŞ

Özel bir ekip tarafından sorguya alınan Fevzi Öztürk'ün, ABD'ye kaçan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki imamlardan L.Ç. ile sık sık ankesörlü telefondan görüştüğü ve irtibat içinde olduğu ortaya çıktı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen binbaşının sorgulanması için ek gözaltı süresinin alınabileceği ve yeni gözaltılar da olabileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceği aktarıldı.

FATİH ŞENDİL