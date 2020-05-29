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Başkan Erdoğan, şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberine göre Başkan , 'nin kentinde olan 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

29.05.2020, 10:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

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