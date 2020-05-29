Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan, İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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