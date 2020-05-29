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Erdoğan'dan fetih mesaj: 14.53'te paylaşım yaptı

Erdoğan saat 14.53'te yaptığı paylaşımında "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan ’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fetih mesaj: 14.53'te paylaşım yaptı

29.05.2020, 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,15:14

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.53'te bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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