Gezi ihaneti 7 yaşında

Türkiye'de bundan 7 yıl önce 28 Mayıs 2013 günü İstanbul Taksim'de bulunan Gezi Parkı'ndaki ağaçların yer değiştirmesi bahane edilerek hain bir kalkışma başlatıldı. Kısa süre içerisinde örgütlerin planlı bir kalkışması olduğu ortaya çıkan olaylar diğer illere de yayılarak yaklaşık 15 gün sürdü. Kaos ortamı oluşturan eylemler sırasında 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Ofisi'ni ele geçirmek isteyen terör gruplarınca yürüyüş düzenlendi. Örgütlerin hain planı, hükümet ve sağ duyulu vatandaşlar sayesinde engellendi. Bu kalkışmanın üzerinden tam 7 yıl geçti.

TANINAN İSİMLER DE VAR

Gezi olaylarında sanat camiası ve siyasi alanda tanınan yüzler de boy gösterdi. Bu isimler arasında; Mehmet Ali Alabora, Levent Üzümcü, Sırrı Süreyya Önder ile firari Can Dündar da bulundu. Bu ihanet nedeniyle Türkiye milyarlarca liralık zarara uğratıldı. Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli, 746 kişi de müşteki olarak iddianamede yer aldı.