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Haberler Gündem Selçuk Bayraktar paylaştı! Yunanistan sınırında anlamlı uçuş!

paylaştı! sınırında anlamlı uçuş!

Baykar Teknik Müdürü 'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Bayraktar Twitter hesabından,  sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 adını taşıyan İHA'nın görselini paylaşarak, " Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Yunanistan sınırında anlamlı uçuş!

29.05.2020, 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,12:14

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bayraktar, sosyal medya hesabından, Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 adını taşıyan İHA'nın görselini paylaştı.

GENÇLER ECDADININ İZİNDE YÜRÜYOR
Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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