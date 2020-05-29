Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bayraktar, sosyal medya hesabından, Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 adını taşıyan İHA'nın görselini paylaştı.
En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2020
Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun.🏹🚀🇹🇷 pic.twitter.com/RHLsPB7FtE
GENÇLER ECDADININ İZİNDE YÜRÜYOR
Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar paylaştı! Yunanistan sınırında anlamlı uçuş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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