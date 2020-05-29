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Haberler Gündem Son dakika: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Son dakika: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde Fetih Suresi okundu. Başkan Erdoğan, Fetih Suresi'nin mealini açıkladı.

Son dakika: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

29.05.2020, 21:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,22:07

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü için hazırlanan etkinlik, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçerek Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başladı.



Bu görüntülerin ardından Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

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