İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü için hazırlanan etkinlik, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçerek Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başladı.
Bu görüntülerin ardından Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.Son dakika: Başkan Erdoğan, Fetih Kupası Töreni'nde konuştu
Son dakika: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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