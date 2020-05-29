Tedbirli normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele döneminde normalleşme adımları atılıyor. Dün Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Başkan Erdoğan'a toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı.

'83 MİLYONUN ORTAK BİR BAŞARISIDIR'

Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığı ülkelerle mukayese edildiğinde şükrettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verildi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz ölçüde Rabbim bize kapılar açacaktır. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir. Rabbimizin 'sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emri ilahisine inşallah bir kez daha mazhar olacağımız bir süreci yaşıyoruz. Bir asır önce hasta adam olarak nitelenen Türkiye'nin bugün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır" diye konuştu.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Başkan Erdoğan, daha sonra Kabine toplantısında alınan yeni kararları açıkladı. Şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Turizm tesislerinin bünyesinde işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek" açıklamasını yaptı.



GÜNDÜZ HASTANE AÇILIŞI AKŞAM FETİH KUPASI VAR

Bugün İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceklerini açıklayan Başkan Erdoğan, "Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız" dedi.



20 YAŞ SINIRI 18'E İNDİRİLDİ

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlamasının sürdüğünü ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olacaklarını aktaran Erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak" diye konuştu.

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