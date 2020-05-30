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Haberler Gündem MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

açıkladı! 'ın kuzeyinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

hesabından bir açıklama yaparak, Avaşin bölgesinde 2 'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30.05.2020, 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,10:16

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

AA

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