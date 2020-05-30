Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 30 Mayıs koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Ülkemizde ilk corona virüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; her akşam sosyal medya hesabından corona vaka sayısını açıklıyor. Virüsle mücadelede normalleşme planları da devreye sokuluyor. Bu akşam Fahrettin Koca tarafından yapılacak son dakika açıklamaları oldukça merak ediliyor. 30 Mayıs corona virüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son durumu açıkladı.



Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 1021 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.



Koca açıklamasında, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. " ifadelerini kullandı.