  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 30 Mayıs koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

'dan flaş açıklama! kaç oldu?

Yaklaşık 3 aydır hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor. corona virüs kaç oldu? 'nın kritik verileri açıkladı. İşte Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı... Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 30 Mayıs koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

30.05.2020, 20:41 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,20:46

Ülkemizde ilk corona virüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; her akşam sosyal medya hesabından corona vaka sayısını açıklıyor. Virüsle mücadelede normalleşme planları da devreye sokuluyor. Bu akşam Fahrettin Koca tarafından yapılacak son dakika açıklamaları oldukça merak ediliyor. 30 Mayıs corona virüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son durumu açıkladı.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 1021 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Koca açıklamasında, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. " ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 30 Mayıs koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA