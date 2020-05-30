Yeni detaylar belli oldu! 0 - 18 yaş grubu seyahat edebilecek mi? 0 -18 yaş grubu hangi günler izinli sayılacak? İşte detaylar...

Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

İKİ GÜN YÜRÜME MESAFELİ İZİN

Hürriyet'in haberine göre çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

SEYAHAT VELİLERLE

0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehir içi veya şehirler arası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.

ÜÇÜNCÜ KEZ SOKAKTA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, dün 3'üncü kez dışarı çıktı. 1 Haziran'dan itibaren 18-20 yaş için sokak yasağı bitecek. 0-18 yaş grubu ise çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki gün hep birlikte sokağa çıkacak.

18 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı çocuklar seyahat edebilecek mi? Yeni getirilen kararlar hangileri?