Kardeş kanı aktı

İzmir'in Torbalı ilçesi dün sabaha korkunç bir cinayetle uyandı. Yüzde 87 fiziksel engelli Ömer Kürkçü (33) ağabeyi Öner Kürkçü'yü tartışma sırasında boğazını keserek öldürdü. Olay, dün sabaha karşı 04.00 sularında Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile aynı evde kalan yüzde 87 fiziksel engelli olan Ömer Kürkçü ve ağabeyi Öner Kürkçü, birlikte alkol aldıktan sonra para meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte ikili arasında arbede yaşandı. Ömer Kürkçü, masadan eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Öner Kürkçü'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Daha sonra pişman olan kardeş Ömer Kürkçü, amcasını arayarak olayı anlattı. Bunun üzerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir fabrikada işçi olan Öner Kürkçü'nün, aşırı kan kaybından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





BİR ÇOCUĞU VARDI

Öner Kürkçü'nün cesedi Adli Tıp'a gönderilirken, Ömer Kürkçü gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken hayatını kaybeden Öner Kürkçü'nün eşinden ayrıldığı ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.



■ ÖMER DUR