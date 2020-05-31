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'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü ’nın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Algı amaçlı haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır." denildi. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

Rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı

31.05.2020, 16:09

Bazı yayın organlarında Ünlü Rapçı Rota olarak bilinen B. Alpman'ın gözaltına alınıdğı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı.



Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugün tarihi itibariyle Gazete Duvar, Diken, Euronews, Evrensel isimli bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır.



Yayınlanan haberlerde Rota'nın evinin gözaltına alınmadı amacıyla basıldığı iddia edilmiş hatta bir görüntü yayınlanmıştı.

SABAH/ NAZİF KARAMAN

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