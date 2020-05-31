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Son dakika: 'ı şehit eden kalleş gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, 'da polis memuru 'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı

Son dakika: Atakan Arslan'ı şehit eden kalleş gözaltına alındı

31.05.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020,12:06

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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